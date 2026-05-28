Aunque ha bajado el suministro, descartan desabasto de gasolina en Durango

Ante el desabasto de combustible que se registra en varios estados del país, el presidente de la Onexpo Durango, Fernando Favila Arrieta, descartó que en la entidad haya algún riesgo de este tipo.

“Afortunadamente en Durango no hemos tenido esa situación de desabasto. Sí han bajado un poco los inventarios que podamos manejar, sin embargo, pues creo que no hemos estado en una situación de riesgo”, manifestó.

Y aunque reconoció que bajó ligeramente la disponibilidad del suministro, aseguró que no se prevé escasez de combustibles , para la demanda local.

“(Ha bajado) en el promedio de nosotros entre el 10 y el 12 por ciento. Realmente ahorita hemos sido de alguna manera, diría que protegidos, en el consumo que tenemos. Hay otras zonas que sí han estado, varios estados que sí traen un problema importante”, indicó.

Por lo que reiteró que, en este momento, no hay preocupación en torno a este tema en Durango.

“De manera local creo que no, porque no hemos tenido, al menos ahorita, algún indicio de retraso; sí está algo contracturado la parte del suministro, pero no algo que afecte o que ponga en riesgo”, concluyó en torno a esta situación.