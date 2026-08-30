Auto impacta motocicleta en la que viajaban dos adolescentes; ocurrió en Guadalupe Victoria

Un adolescente resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaba junto con su hermano fue impactada por un automóvil en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango.

El accidente ocurrió durante la noche de este sábado, a la altura del estadio de beisbol Carlos Romo, cuando MHJP, de 15 años, y su hermano JRJP, de 13, circulaban a bordo de una motocicleta de la marca Yamaha, línea 150, de colores azul y negro .

Según la información recopilada, mientras los hermanos avanzaban por el lugar, fueron impactados por un costado por un automóvil de la marca Nissan, línea Altima, modelo 1999, con placas de circulación del Estado de Durango .

La unidad de cuatro llantas era conducida por Joaquín, quien permaneció en el lugar después del percance, mientras se solicitaba atención para los menores involucrados.

El adolescente de 15 años fue trasladado a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guadalupe Victoria, donde ingresó al área de Urgencias.

Tras ser valorado por personal médico, se estableció que el adolescente presentaba una posible fractura de fémur , por lo que quedó bajo observación para determinar si sería necesario trasladarlo a un hospital de la ciudad de Durango para recibir atención especializada.