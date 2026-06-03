Automovilistas que no presenten este trámite antes del 30 de junio recibirán multa de hasta 9,384 pesos

Este trámite se deberá cumplir antes del 30 de junio, para evitar sanciones; así lo declaró la Secretaría del Medio Ambiente.

Este trámite se trata de un programa obligatorio para todos aquellos automovilistas de combustión interna matriculados en la Ciudad de México, y consiste en la verificación vehicular donde las multas serán cercanas a los 10 mil pesos.

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¿Para qué unidades aplicará estas sanciones?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) hizo énfasis en que la sanción solo será para las unidades con engomado azul cuyas placas terminen en 9 o 0, las cuales ya fueron verificadas en el mes de mayo.

¿Cuál es el costo de la verificación vehicular?

En la Ciudad de México, la verificación se lleva a cabo cada seis meses. Respecto al costo, se sabe que el trámite ronda las 5.625 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) más el 16% de IVA. Dicho esto, para este 2026, el costo del trámite rondará los 765 pesos, pero para poder presentarlo se deberá agendar una cita en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Objetivo del programa: "Verificación vehicular"

Con la finalidad de apoyar el programa "Hoy no circula" y a su vez mantener la calidad del aire en niveles óptimos para la salud de los habitantes de la capital, así como reducir los impactos en el entorno originados por las emisiones vehiculares.

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¿Multas por no verificar mi vehículo?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México es muy clara: al no presentar la verificación vehicular dentro del periodo correspondiente, podrán ser multados a un equivalente de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, que corresponde a 2 mil 347 pesos. Una vez pagada, se otorgará un plazo de 30 días para obtener una constancia de verificación aprobatoria, pero en caso de no cumplir con dicha sanción, se aplicará nuevamente la multa, pero esta vez será de 80 veces la unidad de medida y actualización vigente, es decir, 9 mil 385 pesos.

De no cumplirla una vez más, se aplicará el mismo procedimiento cuantas veces sea necesario hasta que se presente la verificación vehicular.