Autoridades de Sinaloa no avanzan en búsquedas de personas; reportan exceso de trabajo: Buscando Emilios

Durante la reciente jornada para ubicar a sus familiares desaparecidos o no localizados, integrantes del colectivo Buscando Emilios en Sinaloa reportaron que, tras la revisión de expedientes con las autoridades, en ninguna de las 30 carpetas de investigación se encontraron avances.

Desde el 20 de mayo de 2026 se había establecido un acuerdo para que el personal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Sinaloa realizara algunas diligencias y pudiera presentar avances en las investigaciones; sin embargo, a la fecha no se ha concretado nada.

“Lamentablemente, pues siguen refiriendo ellos el exceso de trabajo; se justifican diciendo que tienen más de 800 carpetas”, precisó Carmen Rosario Soto Valles, fundadora de Buscando Emilios.

Soto Valles explicó que, por el momento, lo que hacen las autoridades es engrosar los expedientes , pero lo más importante que se ha aportado en cada carpeta es la información proporcionada por las propias familias.

“Son búsquedas generalizadas, así le llaman ellos. No hay búsquedas individuales; o sea, toman fotos, les sacan copia y las meten a todas las carpetas y con eso ya nos quieren argumentar que están trabajando, pero obviamente eso, como les expliqué yo a ellos, eso lo hacemos nosotras. Cada vez que vamos, nosotras pegamos fichas; esa es la búsqueda que ellos refieren que hacen. O sea, no necesitamos eso, porque eso nosotras lo hacemos”, afirmó.

BÚSQUEDA EN VIDA

Uno de los sitios a los que acudieron en su reciente visita a Sinaloa como colectivo fue a la localidad de Villa Unión, donde realizaron una búsqueda en vida.

“Llegó información a la página sobre el hijo de unas compañeras que estaba supuestamente en situación de calle, cosa que descartamos; no hay absolutamente ningún indicio. De ahí pegamos fichas en El Walamo y Los Pozos”, precisó Soto Valles.

Apuntó que hay un menor de edad, José Ricardo, de quien no existe carpeta en Sinaloa , debido a que esta fue declinada por incompetencia territorial. El menor tenía 16 años al momento de su desaparición; se subió a un taxi y desapareció, y su última ubicación fue en Mazatlán.

"La carpeta no está; obviamente nadie lo estaba buscando, no subieron la información al sistema", señaló.

En ese caso, ha pasado un año sin que las autoridades atiendan el reporte de la denuncia y no se sabe qué ha ocurrido.

Las situaciones de incompetencia frustran y desgastan a los familiares de personas desaparecidas, quienes acuden con las autoridades para conocer qué nueva información o avances existen, pero, de acuerdo con el colectivo, no encuentran resultados.