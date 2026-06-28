Autoridades están rebasadas ante informalidad y hay competencia desleal en venta de pan: Canainpa

La informalidad representa un duro golpe para los negocios establecidos que tienen una mayor carga tributaria, entre los cuales, las panaderías están entre los más afectados.

Y es que, por la difícil situación económica, hay quienes buscan emprender y recurren a la venta de pan que preparan en sus propios hogares y que pueden vender a precios inferiores a los de los comercios formales.

“La verdad es que es algo que no se ha podido controlar y, en ese sentido, nosotros siempre tenemos una competencia totalmente desleal en cuestión de precios ”, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), filial Durango, Gerardo Flores.

En tal sentido, estableció que este fenómeno persiste ante la falta de medidas contundentes por parte de las autoridades, las cuales pareciera que están rebasadas ante la informalidad.

“Seguramente sí debe haber autoridad, pero a lo mejor también uno de los temas es que ya rebasa o es tan grande el esquema de la información que seguramente queda rebasado por nuestras autoridades”, indicó.

Dijo que los tres órdenes de gobierno tienen responsabilidad en este tema, pero ninguno ha hecho lo suficiente. “Seguramente a inspectores, sobre todo el IMSS, pues al SAT, todos ahí tienen una responsabilidad, de los tres niveles de gobierno”, complementó.