Autoridades migratorias deportan a extranjero acusado de violencia en Durango

El Instituto Nacional de Migración (INM) en Durango confirmó, mediante un oficio, la deportación del ciudadano estadounidense Christopher Glenn, acusado de ejercer violencia contra su expareja y su familia , al determinar que se encontraba de manera irregular en el país.

La señora Rommy Galván y su hija, Sofía Galván, hicieron pública la denuncia ante El Siglo de Durango y otros medios de comunicación, al señalar que temían por su integridad. Además, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango por presuntos actos de violencia y amenazas.

Asimismo, solicitaron al INM la revisión del estatus migratorio del señalado. En un oficio con fecha del 14 de julio de 2026, el instituto respondió a Rommy Galván que, tras detectar una situación migratoria irregular, inició el procedimiento para su retorno a Estados Unidos.

"Con fecha 13 de julio, personal adscrito a esta oficina realizó acciones de verificación migratoria en diferentes puntos de la ciudad, localizando al señor Glenn Fisher en las inmediaciones de la Plaza de Armas", describe el documento.

Tras concluir el procedimiento administrativo migratorio, el extranjero fue trasladado a Piedras Negras, Coahuila, donde fue entregado a las autoridades migratorias de Texas.

Sofía Galván informó que tanto ella como su madre ahora se sienten tranquilas, pues consideran un alivio saber que esa persona ya no se encuentra en la ciudad, aunque reconoció que no tiene prohibido regresar si regulariza su situación migratoria.

Añadió que la salida del extranjero también representa un respiro para comerciantes del Centro Histórico y para las personas que transitan con frecuencia por la zona, ya que, aseguró, constantemente generaba conflictos y agredía a quienes se encontraban cerca.

El extranjero declaraba que pertenecía a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a la DEA y FBI, además de que siempre portaba uniforme tipo militar y botas.