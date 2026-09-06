Auxilian a niña de 4 años que salió sola de casa buscando a su abuelita; ocurrió en Durango

Una niña de cuatro años de edad movilizó a elementos de seguridad la mañana del sábado, luego de que llegó sola a una tienda del fraccionamiento Valle del Rocío, en la ciudad de Durango, y manifestó que buscaba a su abuelita.

El reporte fue recibido aproximadamente a las 11:30 horas del 5 de septiembre, cuando la encargada del establecimiento, ubicado en la calle Alcatraz, solicitó el apoyo de las autoridades al percatarse de que la pequeña no estaba acompañada por algún adulto.

La menor dijo llamarse Mónica y explicó que buscaba a su abuelita . Ante la situación, permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las acciones necesarias para localizar a sus familiares.

Elementos policiacos acudieron al establecimiento y tomaron conocimiento del caso, al tiempo que se buscaba establecer de dónde había salido la niña y localizar a sus padres.

Poco después fue ubicada la madre de la menor, una mujer de 27 años de edad, quien explicó a los agentes que en un descuido su hija había salido del domicilio sin que ella se percatara.

La mujer señaló que, al darse cuenta de que la pequeña ya no estaba en casa, salió inmediatamente a buscarla, hasta que finalmente tuvo conocimiento de que había sido localizada sana y salva.

Tras verificar el parentesco y confirmar que la niña no había sido víctima de algún delito, los agentes hicieron entrega de la menor a su madre y dieron por concluida la intervención.