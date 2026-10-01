Avala el Senado 'Ley antimemes'

Tras un acalorado debate y con el voto en contra de la oposición y del senador del PVEM Armando Melgar, el Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 34 en contra la reforma la Ley Federal de Protección Industrial, conocida como "Ley antimemes".

La mayoría oficialista impulsó una reserva con la intención de matizar el artículo 403 bis y establecer de forma específica el tema del dolo. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar trámite legislativo.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó cualquier intento de censura y subrayó que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa".

PRI, PAN y MC anunciaron su rechazo al dictamen y advirtieron que la redacción podría generar riesgos para periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos.