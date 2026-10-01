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Avala el Senado 'Ley antimemes'

EL UNIVERSAL
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Tras un acalorado debate y con el voto en contra de la oposición y del senador del PVEM Armando Melgar, el Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 34 en contra la reforma la Ley Federal de Protección Industrial, conocida como "Ley antimemes".

La mayoría oficialista impulsó una reserva con la intención de matizar el artículo 403 bis y establecer de forma específica el tema del dolo. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar trámite legislativo.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó cualquier intento de censura y subrayó que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa".

PRI, PAN y MC anunciaron su rechazo al dictamen y advirtieron que la redacción podría generar riesgos para periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  debate, Senado, Tras, subrayó

               

                
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