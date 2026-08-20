Avalan fechas del proceso electoral

EL SIGLO DE DURANGO

Se aprobó el Calendario del Proceso Electoral Local 2026-2027, que establece la planeación y organización de las actividades para la renovación de la integración del Congreso del Estado de Durango.

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC Durango) aprobó dicho calendario que constituye una herramienta de planeación y coordinación para organizar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el desarrollo del próximo proceso electoral.

Asimismo, establece el marco estratégico del proceso electoral y define los objetivos, la estructura de coordinación, la metodología de seguimiento y los mecanismos de colaboración entre las áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), sus órganos desconcentrados y el IEPC Durango. El documento aprobado por el Consejo General contiene el detalle operativo de las actividades que deberán realizarse durante el proceso electoral.