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Avalan reforma a PJ y nulidad de elección por injerencia extranjera

Trabajo. Se declaró la constitucionalidad de dos reformas aprobadas en el periodo extraordinario.

Trabajo. Se declaró la constitucionalidad de dos reformas aprobadas en el periodo extraordinario.

EL UNIVERSAL
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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de dos reformas aprobadas en el periodo extraordinario de la semana pasada, luego de que ambas alcanzaron el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales requerido por el artículo 135 constitucional.

Se trata de la reforma en materia judicial, ya avalada por 25 congresos estatales, por la que la segunda parte de la elección de personas juzgadoras planteada originalmente para 2027, se pospone hasta junio de 2028.

Por otra parte, también se hizo la declaratoria de Constitucionalidad de la reforma para anular las elecciones en caso de injerencia extranjera, que hasta este lunes había sido avalada por 25 congresos locales.

Los legisladores de oposición se pusieron de pie y dieron la espalda a la tribuna.

AGENCIAS


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  reforma, elección, congresos, avalada

               

                
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