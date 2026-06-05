Avanza en Durango los permisos académicos por menstruación incapacitante

Las estudiantes duranguenses que enfrenten menstruación dolorosa o incapacitante podrán acceder a permisos académicos sin que ello afecte su trayectoria escolar, luego de que el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Educación.

La modificación legislativa también incorpora medidas para facilitar la continuidad de los estudios en casos de embarazo y durante el periodo de lactancia, con el propósito de evitar que estas circunstancias se conviertan en factores de abandono escolar. Con ello, el Poder Legislativo busca ampliar las garantías de acceso y permanencia educativa para niñas, adolescentes y jóvenes.

Durante la discusión del dictamen, la diputada local Delia Enríquez Arriaga señaló que la reforma atiende una problemática que durante años ha permanecido poco visible dentro de las instituciones educativas, pese a que muchas alumnas enfrentan síntomas físicos que pueden afectar significativamente su desempeño académico.

La legisladora afirmó que el permiso académico por menstruación dolorosa no representa un privilegio ni una excepción injustificada, sino una medida de atención a situaciones específicas de salud. Explicó que existen casos en los que los síntomas asociados al ciclo menstrual generan condiciones que dificultan la asistencia o permanencia en clases, por lo que consideró necesario que las escuelas cuenten con mecanismos que permitan atender estas circunstancias sin consecuencias académicas para las estudiantes.