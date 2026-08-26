Avanza la reapertura al ganado mexicano

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, confió ayer martes en retomar la importación de ganado mexicano a pie con la progresiva reapertura de la frontera sur que tuvo que cerrar hace más de un año debido a la amenaza del gusano barrenador.

El lunes se habilitó el paso fronterizo en Arizona, que estuvo sellado durante más de 14 meses, el primero de la linde sureña por la que dejaron de transitar 1,000,400 cabezas de ganado al año desde México.

Rollins detalló que la importación temporal, aprobada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla la compra de 300 mil toneladas métricas de carne molida para compensar la pérdida de vacuno mexicano.