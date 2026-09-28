Avanza municipalización del fraccionamiento Acereros: Regidora

La Comisión de Gestión Territorial y Vivienda del Municipio de Durango informó que se está trabajando en la municipalización de algunas colonias y fraccionamientos de la ciudad, sobre todo en las zonas donde se encuentran los proyectos de Viviendas para el Bienestar.

La regidora Gabriela Hernández López, quien preside la comisión, indicó que, en el caso del fraccionamiento Acereros, donde se construyen ese tipo de viviendas, ya hay avances en el proceso de municipalización.

En este caso, los vecinos del fraccionamiento habían iniciado el proceso hace años pero nunca avanzó y, cuando se anunció el proyecto de Viviendas para el Bienestar, establecieron acuerdos con las autoridades para lograr mejoras en la zona.

Lo que se busca en general con la municipalización, es que las personas tengan certeza sobre su patrimonio y cuenten con todos los servicios. La regidora aseguró que se dará seguimiento incluso a nuevos desarrollos.

Apuntó que, que los desarrolladores deben dejar todo listo en materia de agua potable, obras públicas y servicios públicos, para que se pueda lograr la municipalización.

A partir de ese proceso, el Municipio debe responsabilizarse de esa zona en cuanto a rehabilitación, mantenimiento y limpieza.

Hernández López adelantó que se está analizando si se puede modificar la reglamentación, precisamente para que los desarrolladores cumplan con todo lo que debe tener un fraccionamiento y lo dejen listo para que el Municipio pueda hacerse cargo.

De momento, son muchas las solicitudes que llegan de colonias y fraccionamientos para mejoras en el servicio de agua, pavimentación, servicios públicos y áreas verdes; sin embargo, es necesario que se cumpla con el proceso de municipalización.

Por ejemplo, incluso un servicio como la recolección de basura forma parte de lo que corresponde al Gobierno Municipal realizar cuando una zona ya está municipalizada.