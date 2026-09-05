Avanza proyecto de electrificación en comunidades de Mezquital pese a constantes fallas por lluvias

El proyecto para dotar de energía eléctrica a las comunidades más alejadas del municipio de Mezquital registra avances favorables gracias a la intervención institucional, aunque persisten retos derivados de la geografía y las condiciones climatológicas que provocan afectaciones temporales en el suministro, informó el diputado local por el Distrito XV, Iván Soto Mendía.

El representante popular indicó que el problema de la falta de luz ha afectado históricamente a la región, donde tormentas y lluvias dañan la infraestructura; sin embargo, destacó que personal de la Comisión mantiene brigadas y supervisiones permanentes en la zona para mitigar los estragos.

Soto Mendía reconoció que las interrupciones en el servicio llegan a prolongarse de dos a tres días e incluso hasta una semana, lapso en el cual se mantiene una comunicación directa y rápida con los mandos responsables para agilizar el reporte y la reparación de las averías en cada localidad afectada.

Finalmente, el legislador subrayó que la coordinación institucional y la atención constante a los reportes han permitido reducir el impacto de estas contingencias en las comunidades de Mezquital y Pueblo Nuevo que abarca su representación territorial.