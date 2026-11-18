Un saldo preliminar de dos personas sin vida, dos lesionadas y dos más cuyo paradero estaba por establecerse dejaron los primeros reportes del accidente aéreo registrado la mañana de este martes 17 de noviembre, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria de la ciudad de Durango, donde un jet privado se desplomó y posteriormente se incendió, momentos después de iniciar las maniobras de despegue.

De acuerdo con los primeros reportes recibidos a través del número de emergencias 911, cerca del mediodía se alertó sobre una fuerte explosión en las instalaciones aeroportuarias, seguida de una densa columna de humo, situación que movilizó a elementos de las corporaciones de seguridad, Protección Civil, bomberos y personal de los servicios de emergencia del aeropuerto.

La aeronave siniestrada fue identificada como un Cessna 500 Citation.