¡Ayuda a Leo! Menor necesita medicamento urgente para crisis convulsivas; está internado en el HG450

A la redacción de El Siglo de Durango llegó el menaje de una madre de familia, quien pide la ayuda de la ciudadanía para que su pequeño Leo siga recibiendo atención médica.

El menor se encuentra internado en el Hospital General 450 , de la capital, en donde es atendido por crisis convulsivas derivadas de su parálisis cerebral.

No obstante, es necesario administrarle un medicamento llamado Keppra en presentación de solución oral de 100 mg/ml , mismo que tienen que dárselo cada 6 horas.

Además de esto, requieren apoyo con pañales estap 5 o XL para su estancia en lo que avanza su proceso médico.

El menor se encuentra en el área de pediatria caman 02, su nombre es Leonardo Gómez Guillen, piden que toda la ayuda sea entregada en las instalaciones del 450.

Actualmente se encuentra esperando su traslado al materno infantil, por lo que el medicamento es de urgencia.

Su familia dice que no recibirán ninguna ayuda en cuenta bancaria, todo será de manera personal en el hospital.

Agradecen que la sociedad duranguense difunda y ayude con este servicio social, así Leo pueda recibir su medicamento lo antes posible.