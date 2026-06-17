Baches y falta de mantenimiento de vehículos aumentan riesgo de accidentes en Durango

Durante la temporada de lluvias, las fallas en los vehículos por la falta de revisiones mecánicas, así como los baches aumentan el riesgo de accidentes, alertó el vicepresidente de Talleres Mecánicos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Armando Soto Luna.

“Es muy importante realmente revisar con mucha anticipación y no de dos ó tres días; sí sería más recomendable al menos una semana ó 15 días antes de salir. Hacer revisiones del vehículo y de los componentes, sobre todo del tema de frenos y de suspensión para que puedan ir y venir de una manera más segura”, alertó.

En tal sentido, enfatizó en la importancia de que se hagan revisiones generales, de aspectos que de manera cotidiana no se toman en cuenta ya que una de las principales causas de accidentes es precisamente la falta de revisiones mecánicas de las unidades.

“Eso que muchas veces la mayoría la gente no revisa en su automóvil, pero también sobre todo que a veces salen o surgen algunos imprevistos o daños digamos en el sistema de frenos que no pueden hacer el gasto. O gastan en la vacación o gastan en el vehículo y se van así y eso provoca algunos accidentes”.

“También el tema de la suspensión, hay algunos componentes que los dejan como tal porque son caros o porque no hay disponibilidad y eso hace que no los cambien, y salgan de esa manera. Obviamente, no nada más se ponen ellos en riesgo, también ponen a quien va circulando de manera correcta en la carretera, lo pone también en riesgo”, indicó.

Hay más baches

Pero también las malas condiciones de las calles y los baches, son una causa de accidentes. “Directamente aquí dentro de la mancha urbana sí hay bastante y afecta en todos los sentidos. Sobre todo ahorita que está empezando la temporada de lluvias hay muchos baches que no se logran ver, que no podemos visualizar con anticipación por los charcos, a diferencia de cuando está seco, pues lo podemos ver desde lejos, pero ahorita no podemos dimensionar la profundidad del bache y si llevamos una cierta velocidad, eso hace que no puedan frenar con anticipación y el golpe sea mucho más fuerte y obviamente los daños también”, indicó.

Ante ello, se espera en los talleres mecánicos una mayor demanda de reparaciones.

“De hecho, no hemos dejado de tener reparaciones en el sentido de la suspensión de los vehículos por los baches que hay dentro de la ciudad, pero ahorita que está comenzando la temporada de lluvias, esperamos que va a haber un poco más de incremento en el flujo de los vehículos”, manifestó.

Por lo que exhortó a que se lleven a revisar, sobre todo, el motor del limpiaparabrisas, los empaques, la suspensión, los frenos y las luces, “puesto que con las lluvias tan fuertes que caen de repente aquí en Durango, a veces no hay visibilidad o hay muy poca, pero ya con las luces encendidas y funcionando bien los limpiaparabrisas, eso puede evitar algún accidente”, indicó.