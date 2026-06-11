Baja afluencia y tráfico en la Zona Centro de Durango por día de asueto en oficinas

Debido a que se determinó que el jueves fuera día de asueto por la inauguración del Mundial de Futbol 2026, las escuelas permanecieron vacías y la mayoría de las dependencias estuvieron cerradas. Sin embargo, algunas instancias trabajaron con guardias para atender asuntos que tienen plazos establecidos que no se pueden mover.

La baja actividad en las dependencias contribuyó también a que disminuyera la afluencia y el tráfico en la Zona Centro de la ciudad de Durango, que normalmente registra una gran movilidad durante la mañana.

Asimismo, durante el jueves los trajes formales en la zona de oficinas fueron desplazados por atuendos más relajados ya que, entre las personas que hicieron guardia o entre los que tuvieron que hacer algún trámite, hubo quienes acudieron con playera de la selección mexicana. También en algunas oficinas de dependencias públicas los trabajadores portaron los colores alusivos a México.