Baja la pobreza laboral en Durango durante el primer trimestre de este 2026

En Durango, la pobreza laboral registró una disminución durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el indicador dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que disminuyó el número de personas cuyo ingreso mensual no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria.

La pobreza laboral es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral percápita resulta insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria.

La estimación de este indicador se realiza con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). En Durango, de 2016 a 2026, se ha observado una tendencia a la baja en el porcentaje de personas con ingresos laborales menores al costo de dicha canasta.

Entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, la pobreza laboral disminuyó 0.6 puntos porcentuales, al pasar de 32.1 a 31.5 por ciento.

Asimismo, en comparación con el cuarto trimestre de 2025, cuando el indicador se ubicó en 31.7 por ciento, se registró una reducción trimestral de 0.2 puntos porcentuales.

Desde que comenzó esta medición en 2016, el nivel más alto de pobreza laboral en Durango se registró en el primer trimestre de 2018, cuando alcanzó el 40.2 por ciento.

En contraste, el porcentaje más bajo se presentó en el cuarto trimestre de 2024, con un 29 por ciento.

En cuanto al ingreso laboral percápita, entre el primer trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2026 pasó de dos mil 294 pesos a tres mil 212 pesos, lo que representa un crecimiento sostenido en la última década.

Sin embargo, entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, el aumento fue de apenas 2.0 por ciento , equivalente a 61.83 pesos más por persona.

La variación trimestral mostró un incremento de 3.0 por ciento, al pasar de tres mil 117.26 pesos en el cuarto trimestre de 2025 a tres mil 212.10 pesos en el primer trimestre de 2026.