Bajan las víctimas de delito, pero el 55% se siente inseguro

EL SIGLO DE DURANGO

La tasa de víctimas de delito en Durango disminuyó durante el 2025, al pasar de 20 mil 215 a un total de 19 mil 253 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, 55.9 por ciento de la población adulta considera que vivir en la entidad es inseguro.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de víctimas registrada en Durango durante 2025 se ubicó por debajo de la nacional, que fue de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Los resultados de esta encuesta revelan que los delitos frecuentes son el fraude, seguido por la extorsión, el robo o asalto, las amenazas, los delitos sexuales y las lesiones.

En todos los rubros son más delitos cometidos en hombres, solo el de delitos sexuales las de mayor denuncia son mujeres.