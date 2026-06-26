Bajan ventas de Pemex a Cuba

México suspendió los cargamentos de petróleo y gasolinas a Cuba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó aranceles a los países que proporcionaran crudo a la isla.

A través de su subsidiaria Servicios Logísticos Integrales Mumiya, Pemex exportó a Cuba sólo 900 barriles diarios entre enero y marzo, un desplome de 96% frente al mismo periodo del 2025.

Un informe que Pemex presentó en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos detalla que los envíos fueron por 256.2 millones de pesos, unos 14.2 millones de dólares, y representaron 0.2% del total de exportaciones de la compañía que Juan Carlos Carpio Fragoso dirige desde mayo pasado.

Hace un año y mediante Gasolinas Bienestar, Pemex exportó 19 mil 600 barriles diarios de crudo y 2 mil barriles diarios de derivados a la Mayor de las Antillas, por 3 mil 100 millones de pesos.

Esto significó 3.3% de todas las exportaciones de crudo y 1.9% de las ventas de derivados.