¿Bajas temperaturas? Frente frío 1 ingresará a México estos días y así será el clima en Durango

Recientemente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que la temporada de frentes fríos 2026-2027 tendría un total de 56, seis más que el promedio histórico (50).

Esto ha traído felicidad en algunas personas, pues después de las ondas de calor y las altas temperaturas registradas en meses pasados y estas semanas, podrían traer refrescamiento a varios estados del país.

¿Qué día ingresa el primer frente frío?

Según el pronóstico de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se tiene previsto que durante la madrugada del martes 15 de septiembre ingrese este sistema frontal.

Dicho fenómeno podría extenderse hasta el jueves 17, trayendo consigo variaciones en el clima de esos días que se harán presentes en varias regiones del territorio mexicano.

No obstante, algunos sitios como Meteored informan que podría ser hasta finales de la semana cuando llegue este primer frente frío.

Pronóstico general

El SMN informa que una masa de aire frío se desplazará sobre el golfo de México, lo que generará que las temperaturas tengan un descenso de manera considerable, llegando hasta los cero grados Celsius.

A esto se sumará la presencia del monzón mexicano y una divergencia en altura en el noroeste del país, lo que provocará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

También, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 39 se desplazarán por el suroeste y generarán chubascos y lluvias fuertes en el centro del país.

Sobre el primer frente frío, los días miércoles y jueves podrían ser los de mayor afectación.

¿Cómo estará el clima en Durango por el primer frente frío?

En cuanto al estado de Durango, se prevé que sea uno de los afectados con bajas temperaturas durante estos días, siendo el 16 y 17 los más fríos , según el SMN.

Durante la madrugada del martes 15, la zona serrana presentará temperaturas de un solo grado; sin embargo, el clima podría mejorar conforme avance el día.

En tanto que para el miércoles y jueves, la entidad duranguense contempla mínimas de 0 a 5 grados Celsius , aunque también se prevé que solo se sientan en las zonas montañosas.

Dicho pronóstico podría cambiar en las próximas 24 y 48 horas, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de fuentes oficiales como la Conagua local.

Otros estados donde habrá bajas temperaturas

El pronóstico extendido del SMN contempla otros estados del norte con posibilidad de bajas temperaturas, como: