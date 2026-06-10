Bajó el número de repatriados durante actual administración de Trump: INM

El flujo migratorio irregular se ha reducido hasta un 90 por ciento, ya que las personas provenientes de Centroamérica que anteriormente buscaban llegar a los Estados Unidos, ahora perciben más obstáculos, informó el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Durango, Ignacio Fraire Zuñiga.

“El flujo migratorio irregular que normalmente viene de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba y de América Latina, ha disminuido prácticamente en más de un 90 por ciento. También quiero mencionar que la ruta que comprende esta entidad federativa de Durango no es la ruta que utilizan de manera permanente los migrantes, son otras rutas que implican una distancia lo más corto posible entre la frontera sur y la frontera norte”, mencionó.

Y es que, hay mayor presencia de corporaciones en las zonas fronterizas, por lo que no se han querido arriesgar.

“Aquí en Durango mantenemos una revisión ordinaria, permanente, contamos con los módulos de revisión, sobre todo en la región de La Laguna, también aquí en Durango, pero estamos prácticamente sin rescates. La gente no quiere venir, no tanto por la política migratoria del Gobierno de México, nosotros estamos en un proceso de política migratoria con un sentido muy humano, con respeto a los migrante y a sus familias. Sin embargo, las gentes (sic) han dejado de emigrar a Estados Unidos, sobre todo por la política migratoria del vecino país del norte. La gente sabe que en la frontera está la Guardia Nacional, el Ejército y las familias de Centroamérica, sobre todo de Honduras, Guatemala y El Salvador, no quieren viajar ni arriesgar a sus familias porque saben que estará muy difícil, sobre todo cruzar la frontera norte con Estados Unidos”, aseguró.

Menos repatriados

En contraste, contrario a lo que se pudiera pensar, por el discurso que se maneja desde Estados Unidos, comentó que durante la actual administración de Donald Trump, han sido menos los repatriados.

“El programa de repatriados ahora se llama devueltos, pero también quiero darles un dato muy importante: nosotros tenemos las estadísticas de todas las personas que son repatriadas año con año y quiero también comentar con todo respeto que las estadísticas indican que los repatriados mexicanos son menos en el gobierno de Trump que en el gobierno de Biden”.

“Solo que la percepción de los operativos migratorios de Estados Unidos hacen creer que efectivamente se está regresando, se está repatriando a mucho más mexicanos, a mucho más gente de Durango, de Zacatecas y Aguascalientes, pero las estadísticas y los datos fríos dicen lo contrario. En este gobierno del presidente Trump se ha deportado menos mexicanos que en el gobierno anterior del presidente Biden. Yo creo que ha disminuido casi como en un 20 por ciento menos personas repatriadas y devueltas a México y particularmente aquí a Durango”, enfatizó.