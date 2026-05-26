Bancos en México pedirán NUEVO requisito para hacer retiros de efectivo, ¿a quiénes aplica?

Recientemente, bancos de toda la República Mexicana modificarán sus requisitos para el retiro de dinero en ventanilla, pero estos cambios comenzarán a aplicarse a partir de julio del año en curso. ¿Cómo estos cambios afectarán a los procesos actuales de retiro?

¿De qué se trata?

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha dado un anuncio que podría ocasionar un cambio en la seguridad bancaria.

La alianza ha comunicado que, a partir del día 1 de julio de 2026, las personas que deseen realizar un abono o retiro de cantidades grandes de dinero deberán cumplir con dos requisitos extra, los cuales se tratan de proporcionar la identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, etc.) y de brindar un dato biométrico decidido por el banco.

El fin de esta modificación es el de agregar una capa extra de seguridad al sistema financiero , además de prevenir el lavado de dinero y demás actividades ilícitas mediante el registro de la identidad del solicitante; aunado a esto, sirve como una forma de alinearse con los estándares estadounidenses de seguridad.

Estas regulaciones serán llevadas a cabo por la misma AMB y serán puestas bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico), para su correcta ejecución.

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¿Quiénes tendrán que cumplir con estas medidas?

Estas medidas solo se aplicarán únicamente a los usuarios que realicen retiros iguales o superiores a los 140 mil pesos, dando a entender que quienes realicen la compra de bienes como automóviles, casas u objetos que excedan el umbral tendrán que cumplir con los lineamientos impuestos.

Por otro lado, las cantidades menores no se verán afectadas.

Otro aspecto crucial a destacar es que la persona que desee realizar un movimiento de dinero por la suma mencionada tendrá que presentarse en una sucursal y presentar los documentos necesarios, sin importar si es el dueño de la cuenta o no .

Por consiguiente, especialistas en el tema recomiendan mantener los datos actualizados, tener a la mano cualquier identificación oficial vigente, efectuar transferencias en lugar de retiros en ventanilla, etc.