Bar donde desaparecieron dos duranguenses sufre ataque armado; hay un muerto y un herido

Durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, comenzó a trascender que el bar La Malinche, en Mazatlán, Sinaloa, sufrió un ataque armado y movilizó a corporacioens de seguridad y emergencia. El mismo sitio donde desaparecieron dos jóvenes duranguenses en 2025.

Según la información de medios locales, los hechos ocurrieron pasada la medianoche mientras se realizaba una revisión de seguridad en la entrada al estacionamiento del establecimiento, detectando a un hombre que portaba un arma de fuego.

Aunque no se especifica si hubo alguna discusión previa, el sujeto habría disparado varias veces contra trabajadores del lugar, dejando a una persona sin vida y un herido debido a las heridas por el arma de fuego.

Las detonaciones provocaron que elementos de seguridad se movilizaran hacia la zona, donde encontraron la escena y tomaron conocimiento de lo ocurrido. Asimismo, la Secretaría de Marina también arribó al sitio donde se desplegó alta vigilancia por el hecho violento.

El cuerpo de la persona sin vida fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la persona herida fue hacia un hospital de la ciudad.

Hasta el momento no hay confirmación oficial de la identidad de las víctimas, así como tampoco el motivo por el que ocurrió el hecho.

La Malinche emite comunicado tras ataque armado

Después de los hechos, el bar La Malinche emitió un comunicado, pidiendo que se garantice su seguridad, pues solamente quieren regresar a casa vivos y no tener miedo de acudir a su centro de trabajo.

"Hoy, como muchos empresarios y trabajadores de Mazatlán, nos sentimos víctimas de la inseguridad que se vive en nuestra ciudad. Salimos a trabajar todos los días con el deseo de regresar sanos a casa, pero con la incertidumbre de no saber si lo lograremos. (...) Por ello, hacemos un llamado respetuoso solicitando el apoyo de las autoridades, para seguir construyendo por Mazatlán. (...) Queremos seguir trabajando en paz y por la imagen de grandeza de Mazatlán".

La desaparición de dos duranguenses en La Malinche

Este lugar es reconocido en la Zona Dorada de Mazatlán, sin embargo, también se ha expuesto su nombre debido a que dos duranguenses desaparecieron cuando se encontraban en este establecimiento el 24 de junio de 2025.

Se trata de Helena y Manuel, quienes viajaron a la ciudad de Sinaloa para cambiar unos forros de la camioneta de la joven, sin embargo, aprovechando que aún no era la cita, acudieron a el bar "La Malinche".

De acuerdo al testimonio que ha dado la mamá de Helena, ambas mantuvieron contacto en todo momento, pues le había informado que acudió a este lugar.

Sin embargo, el último mensaje que recibe de ella es las 3:20 horas y decía que estaba esperando que Manuel regrese del baño. Cuando le preguntaron dónde estaba, dejó de responderle.

Al no tener información sobre su paradero en horas posteriores, su madre interpuso una denuncia por desaparición el 26 de junio en la Fiscalía de la Zona Sur de Mazatlán, pero desde entonces no han tenido respuesta a la investigación.

Desde entonces, su madre no ha dejado de salir y buscar hasta encontrarla, incluso se ha unido a colectivos de Madres Buscadoras que viajan a Sinaloa para seguir buscando en fosas clandestinas o lotes abandonados.

El último mensaje que dirigió Carmina a Helena fue: