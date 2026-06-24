'Hasta que te traiga de regreso': A un año de la desapareción de Helena y Manuel en Mazatlán

Las esperanzas de volver a dos jóvenes duranguenses sigue vigente en sus familias, luego de que este 24 de junio se cumpliera un año de que desaparecieron en el puerto de Mazatlán.

Helena y Manuel fueron reportados como no localizados luego de que asistieron a un bar en aquella ciudad, sus madres, familiares y amigos no han decisistido en su búsqueda, esperando volver a verlos.

A un año de distancia, la madre de la joven, Carmina Vela Leyva, realizó una publicación en su cuenta de facebook recordando el hecho y manifestando que siguirá luchando por encontrar a su pequeña hija.

La desaparición de Helena y Manuel

Con una recopilación de fotografías de la joven y con sentimientos encontrados al recordar su desaparición, Carmina cuenta que Helena y Manuel viajaron hacia el puerto para cambiar unos forros de la camioneta de ella.

Aunque la cita era el 24 de junio, ellos decidieron irse un día antes y aprovecharon para salir un rato. Ella y su hija mantuvieron contacto en todo momento, pues le había informado que acudió al bar La Malinche.

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Sin embargo, el último mensaje que recibe de Helena es las 3:20 horas y decía que estaba esperando que Manuel regrese del baño. Cuando le preguntaron dónde estaba, dejó de responderle.

Al no tener información sobre su paradero en horas posteriores, su madre interpuso una denuncia por desaparición el 26 de junio en la Fiscalía de la Zona Sur de Mazatlán, pero desde entonces no han tenido respuesta a la investigación.

"Ha sido una total indiferencia por parte de las autoridades, me han cambiado de ministerior público, y a un año de desaparición no se ha hecho nada", dice en el video publicado este miércoles.

No obstante, la madre duranguense no pierde la fe de encontrar a su hija , y aunque no pertenece a un colectivo, continúa su búsqueda por medios propios. También agradeció a quienes se han sumado para ayudarla.

"A un año de la desaparición forzada de mi hija, quiero mencionar que si seguimos de pie es por la misericordia de Dios, y no por el trabajo de las autoridades. Creo que los milagros existen y que mi hija puede regresar en cualquier momento al igual que Manuel y que otro muchacho desaparecido".

'Hasta que te traiga a casa': el mensaje a Helena

Además del video contado la situación que se ha vivido duranta 365 días, Carmina también dejó el siguiente mensaje para su hija:

"Hasta que Dios te traiga de regreso a casa mi amor. Un año, un año en que he tenido que seguir sin ti, está por demás der la falta que me haces, decir cómo anhelo que regreses, de abrazarte, de verte sonreír, de escuchar esa carcajadas.

Dios es perfecto mi amor, Dios es misericordios y Dios siempre cumple sus promesas. Sabes, a pesar de tanto dolor, Dios a puesto a personas extraordinarias en mi vida por medio de las cuáles he podido seguir en el proceso, se que él también a puesto este tipo de personas en tu anda, sin importar dónde y con quién estás.

Sabes, decir que doy mi vida por ti, se ha vuelto realidad, doy mi vida proque tú regreses con bien mi amor. A un año de tu desaparición forzada, Mazatlán se ha convertido de lo que muchos a quienes nos gustaba, en lugar de recuerdos bonitos, a un lugar de búsqueda inagotable , recuerdo cada paso que has dado en esas playas, en esas calles de la zona dorada, y suplico a Dios que te regrese para seguir haciendo historias jutas mi niña.

Te espero a cada instante, respiro y en cada respiro imploro tu regreso, y mientras tanto, a la distancia bendigo infinitamente tu vida y a la vida de las personas con quien estés.

Te ama y te espera mamá".