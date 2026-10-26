Barredoras municipales son solo para la limpieza de bulevares de Durango capital

En el municipio de Durango, de acuerdo con la normativa, la responsabilidad de mantener limpio el frente de un domicilio o comercio corresponde a los propietarios, mientras que la limpieza de los espacios públicos está a cargo de la autoridad municipal.

Las cuatro barredoras municipales que hay en la ciudad, están destinadas a atender 24 bulevares donde se registra un mayor tránsito y circulan a mayor velocidad, explicó el director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón.

Dijo que las barredoras no están destinadas a las colonias ni a barrer el frente de las casas.

Recordó que en otras áreas públicas se realiza el barrido manual por parte del personal municipal, mientras que los vecinos y comerciantes deben limpiar el espacio frente a sus inmuebles, hasta el límite de su propiedad.

Por esta razón, las barredoras se utilizan, por ejemplo, en los bulevares Felipe Pescador, Francisco Villa y Domingo Arrieta, así como en el bulevar Guadiana , principalmente en los camellones centrales y no tanto en las áreas cercanas a los negocios.

“Las barredoras son para vialidades muy grandes, donde recorren decenas de kilómetros diarios y no es posible atenderlas de diferente manera”.

Comentó que estas unidades retiran la arenilla que se acumula en las vialidades, por lo que llegan a recoger entre 15 y 16 toneladas de polvo y arenilla en un día. Explicó que retirar estos residuos de manera manual, incluso en un solo metro, representa un trabajo muy pesado.

El funcionario comentó que hace años existía la costumbre de que las abuelas salieran temprano a barrer las banquetas, una práctica que consideró necesario retomar, pues señaló que se ha perdido la cultura de mantener limpios los frentes de los domicilios.