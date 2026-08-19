¿Batallas de ‘farmear aura’ llegan a Durango? Comienzan a circular primeras invitaciones

Las tendencias en redes sociales no tardan en expandirse y llegar a distintos lugares, y en esta ocasión son las batallas de “farmear aura” las que estarían por comenzar en Durango, pues a través de internet ya circulan varias invitaciones de eventos que presuntamente se llevarían a cabo en la capital.

Desde hace ya varios días, a través de las redes sociales comenzó a popularizarse el término de batallas de “farmear aura”, eventos que reúnen principalmente a jóvenes que realizan una especie de “combate” de movimientos, poses y expresiones exageradas, generalmente inspiradas en memes, videojuegos o “trends” de internet.

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A través de videos que comenzaron a circular en distintas plataformas, se empezaron a observar reuniones, generalmente en lugares públicos como plazas, con presencia principalmente de jóvenes, quienes suelen juntarse alrededor de las dos personas que tendrán la “batalla” y observan los movimientos que realizan por turnos.

El objetivo es claro: hacer un movimiento que te dé más “aura” que la de tu contrincante, mientras el público alrededor celebra, grita o incluso abuchea cada participación.

¿Batallas llegan a Durango?

Luego de que estos eventos comenzaran a extenderse a varias ciudades del país, siendo una reunión realizada en Morelia, Michoacán, una de las que más se ha vuelto viral en los últimos días, en redes sociales comenzaron a circular diversas invitaciones para batallas que supuestamente se realizarán en la ciudad de Durango.

La primera convocatoria que comenzó a circular sería para el primer concurso de “farmear aura” en Durango, con una invitación para asistir al Jardín Hidalgo, ubicado sobre la calle Gabino Barreda, entre Constitución y Juárez, este mismo sábado 22 de agosto en punto de las 17:00 horas.

De acuerdo con la invitación que circula en redes sociales, la dinámica estaría relacionada con las llamadas batallas de aura, en las que los participantes deben enfrentarse utilizando movimientos, poses o expresiones con las que intentan superar a su contrincante.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a compartirse una nueva invitación para otra batalla, aunque esta sería entre el CBTA 3 y el CBTIS 130, con fecha del miércoles 2 de septiembre, en las instalaciones de Soriana Madero.

Aunque han sido varias las invitaciones que comenzaron a compartirse en redes sociales, hasta ahora no se ha comprobado si son verdaderas o si se trata de publicaciones creadas para tratar de unirse a la tendencia.

Por ello, hasta el momento no puede confirmarse que alguno de estos encuentros vaya a realizarse en los lugares y fechas señalados, aunque las publicaciones ya han comenzado a despertar curiosidad entre los usuarios de Durango.