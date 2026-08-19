¿Qué son las 'batallas de aura', la nueva tendencial que ya llegó a México?

Una nueva y peculiar tendencia popularizada por la generación Z ha comenzado a salirse del internet y de las redes sociales para presentarse en la vida real. Se trata de las “batallas de aura”, y múltiples ciudades en el país ya han anunciado algunas que se llevarán a cabo en los siguientes meses. ¿De qué se trata todo esto? ¡Aquí te lo diremos!

Farmear aura

Antes de describir cómo funcionan las batallas de aura, hay que responder una duda que más de uno podrá haberse hecho: ¿Qué significa farmear aura?

Para entender este término popularizado por plataformas como TikTok, es necesario dividirlo en dos partes y conocer su significado dentro de las redes, siendo estas “farmear” y “aura”.

Farmear: Es un neologismo prestado del vocablo inglés “farming”, que significa cultivar o labrar. No obstante, el uso que se le da a este término en internet es para describir la ejecución repetitiva de una acción o tarea con el fin de acumular monedas, experiencia o recursos dentro de un videojuego . Comúnmente, se “farmea” para mejorar el rendimiento de un personaje o cumplir con un objetivo de forma más rápida de lo que se podría hacer de la manera convencional.

Aura: Dentro del misticismo, el aura es un campo de energía o luz que envuelve a todos los seres vivos y que demuestra el estado emocional, de salud y espiritual del individuo. Por otro lado, en las redes se emplea para describir la personalidad, presencia, seguridad y energía que emana de una persona mediante sus acciones y gestos particulares .

Por lo tanto, farmear aura significa obtener estatus estético y prestigio social con acciones, muecas y actitudes que aumentan el carisma .

A esto también se le agregan los términos “ganar aura” (se menciona cuando una persona realiza un acto ingenioso y admirable con mucha seguridad, o cuando mantiene la compostura en una situación complicada) y “perder aura” (se aplica cuando alguien queda en ridículo tras haber realizado una acción bochornosa, descuidada o penosa) .

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Batallas de aura

El objetivo principal es ganar la mayor cantidad de aura posible o humillar al rival dentro del escenario, con el uso de movimientos, gestos virales y bailes vistosos que haría algún personaje de videojuegos, de animación oriental o deportistas .

En estas batallas, no hay música, palabras o insultos de ninguna clase; toda la comunicación requerida se realiza exclusivamente con el cuerpo en un espacio reducido.

El público es la parte más importante de este tipo de peleas, ya que es quien graba el suceso y decide al final quién de los dos participantes es el que acumuló la mayor cantidad de aura .

A pesar de que estos enfrentamientos se han extendido a nivel nacional y de que cuentan con premios en efectivo, jueces y competencias con una estructura basada en eliminación por rondas, no existen reglas ni un escenario oficial para realizar esta actividad.