¿Libreraron a Fofo Márquez? La verdad detrás del polémico video desde su cuarto

Recientemente, el nombre Fofo Márquez se ha vuelto tendencia una vez más tras varios años de inactividad, con la publicación de un presunto vídeo grabado desde su habitación. Este suceso sembró dudas en los internautas, ya que se sabe que la figura de internet fue juzgada y condenada a prisión. ¿Acaso fue liberado? ¡Vamos a descubrirlo!

El polémico video

«¿Qué rollo, ahijados? ¡Hoy les vengo a dar un tour por mis aposentos!». Fue esta la frase con la que comenzó el vídeo que causó revuelo en redes sociales.

En este material, se aprecia cómo Fofo Márquez muestra su habitación, en la que se pueden encontrar diversos lujos de los que él gozaba, como un espacio dedicado a videojuegos, su gran colección de botellas de bebidas alcohólicas y las placas que YouTube le envió como reconocimiento de su progreso en dicha plataforma .

Este vídeo generó caos en las redes sociales, con múltiples usuarios preguntándose acerca de la liberación de Márquez y la forma en la que pudo anular la sentencia.

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¿Qué ocurre realmente?

A pesar de lo que pueda parecer, Rodolfo "Fofo" Márquez aún sigue en prisión, cumpliendo su sentencia de 17 años y 6 meses en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México, de acuerdo con información publicada el 15 de agosto de 2026.

Dicha sentencia se llevó a cabo luego de ser declarado culpable por intento de feminicidio, al atacar a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, el día 22 de febrero de 2024 .

A pesar de los múltiples intentos de reducir su sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo que trataba de anular la acusación , por lo que deberá cumplir con los 17 años y medio asignados, descartando por completo la teoría de su liberación.

Si es que Márquez aún se encuentra encerrado, ¿cómo fue que pudo dar ese tour en su habitación?

La respuesta tiene que ver con el actual estado de sus redes sociales, ya que su cuenta de Facebook se encuentra activa, aun después de que el propietario original fuese puesto tras las rejas.

Su página pasó de ser un espacio donde publicaba aspectos de su vida cotidiana a convertirse en un sitio lleno de memes y contenido misceláneo relacionado con el caso, lo que quiere decir que Fofo cedió el acceso de su cuenta a un nuevo administrador , persona cuya identidad es desconocida.