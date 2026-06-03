¿Lo haces sin pensarlo? Estas cosas 'comunes' podrían meterte en problemas legales

Muchas acciones que parecen inofensivas, una broma, un arranque de coraje o una “travesura”, pueden terminar en una sanción, una denuncia o incluso en una carpeta de investigación si afectan a otra persona, causan daños o están contempladas como delito.

En México no todo termina necesariamente en cárcel. Algunas conductas pueden ser consideradas faltas administrativas y derivar en multa o arresto temporal; otras, dependiendo de la gravedad y las circunstancias, sí pueden escalar al ámbito penal.

En Durango, por ejemplo, la Ley de Justicia Administrativa contempla sanciones como amonestación, multa, arresto hasta por 36 horas o clausura temporal o permanente, según el caso.

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Amenazar a alguien “de broma” o por coraje

Frases como “te voy a golpear”, “te voy a buscar”, “ya sé dónde vives” o “te vas a arrepentir” pueden parecer parte de una discusión, pero si generan temor en la otra persona o se acompañan de otros actos, pueden ser denunciadas.

Esto aplica tanto para amenazas hechas en persona como por mensajes, llamadas o redes sociales. Lo que muchas veces empieza como pleito verbal puede terminar ante la autoridad si la víctima decide proceder legalmente.

Golpear, empujar o participar en una pelea

Una cachetada, un empujón, un golpe o una riña pueden tener consecuencias legales si la persona afectada presenta lesiones y estas quedan asentadas en un certificado médico.

El Código Penal Federal contempla sanciones para lesiones dependiendo de la gravedad y del tiempo que tarden en sanar; incluso las lesiones que no ponen en peligro la vida pueden implicar sanciones legales, según el caso.

Por eso, una pelea en la calle, en una fiesta, en un bar o incluso entre conocidos puede dejar de ser “un pleito” y convertirse en una denuncia formal.

Rayar un carro, quebrar vidrios o dañar cosas ajenas

Dañar un vehículo, romper una ventana, pintar una pared, destruir una puerta o afectar cualquier propiedad ajena puede generar responsabilidad legal.

Aunque algunas personas lo vean como una venganza o una travesura, causar daños en bienes de otra persona puede ser investigado como daño en propiedad ajena, especialmente si existe denuncia, videos, testigos o evidencia del daño.

A nivel federal, el Código Penal contempla el delito de daño en propiedad ajena y establece sanciones más graves cuando el daño se causa mediante incendio, inundación o explosión.

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Entrar a una casa, patio, terreno o azotea sin permiso

Meterse a una propiedad ajena, aunque no se robe nada, también puede representar un problema legal. Entrar a una vivienda, patio, lote, techo, bodega o cualquier espacio privado sin autorización puede ser considerado allanamiento, dependiendo de las circunstancias.

En el Código Penal de Durango se establece que introducirse sin permiso a una vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada puede implicar prisión y multa.

Esto también puede aplicar cuando una persona se niega a salir de un lugar privado después de que se le pidió retirarse.

Maltratar o abandonar animales

El maltrato animal ya no es visto únicamente como una falta moral o una conducta reprochable en redes sociales. En Durango existe regulación penal en esta materia y las sanciones pueden incluir prisión y multa, dependiendo del daño causado al animal.

Golpear, herir, abandonar, dejar sin alimento, mantener en condiciones crueles o provocar la muerte de un animal puede traer consecuencias legales. En casos donde los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, el Código Penal estatal contempla penas de prisión y multa.

Compartir fotos íntimas o capturas privadas

Difundir imágenes, videos o contenido íntimo de una persona sin su consentimiento puede ser delito. Esto incluye publicar, reenviar, vender, amenazar con difundir o compartir material íntimo por redes sociales, WhatsApp, Telegram u otras plataformas.

Aunque algunas personas lo presentan como “exhibir”, “quemar” o “hacer justicia”, la difusión de contenido íntimo sin autorización puede activar sanciones relacionadas con violencia digital.

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Hacer llamadas falsas al 911

Reportar emergencias falsas, amenazas inexistentes, accidentes inventados o situaciones de riesgo que no ocurrieron puede movilizar innecesariamente a policías, paramédicos, bomberos o elementos de Protección Civil.

Además de ser una conducta irresponsable, puede derivar en sanciones administrativas y, en ciertos casos, en consecuencias legales si se acredita daño, afectación al servicio público o intención de provocar alarma.

Tomar cosas “prestadas” y no devolverlas

Quedarse con un celular, dinero, herramienta, vehículo, tarjeta, mercancía o cualquier objeto que otra persona entregó en confianza puede generar problemas legales.

No todos los casos son robo, pero dependiendo de cómo ocurrió la entrega y de la negativa a devolver el bien, la conducta puede analizarse bajo otras figuras legales, como abuso de confianza.

El punto es simple: que alguien haya entregado voluntariamente un objeto no significa que la otra persona pueda quedárselo.

Manejar bajo los efectos del alcohol

Conducir alcoholizado no solo implica una infracción de tránsito. Si hay accidente, lesionados, daños materiales o personas fallecidas, el caso puede escalar al ámbito penal.

Incluso cuando “no pasó nada”, manejar en estado inconveniente puede derivar en sanciones, detención administrativa o aseguramiento del vehículo, dependiendo del reglamento aplicable.

Usar documentos falsos

Presentar recetas, incapacidades, comprobantes, constancias, identificaciones, permisos o documentos alterados puede convertirse en un problema serio.

Lo que algunas personas hacen para “salir del paso” en el trabajo, la escuela, un trámite o una revisión puede ser investigado si se detecta falsificación o uso indebido de documentos.

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No todo termina en cárcel, pero sí puede traer consecuencias

Cada caso depende de las circunstancias: si hubo daño, intención, denuncia, pruebas, lesiones, afectación a terceros o reincidencia.

Sin embargo, el mensaje preventivo es claro: muchas conductas que parecen menores pueden pasar de una simple discusión, broma o descuido a una multa, arresto o investigación penal.

Antes de decir “era broma”, “no fue para tanto” o “todo mundo lo hace”, conviene recordar que algunas acciones comunes pueden traer consecuencias legales reales.