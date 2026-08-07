¡Sale a la luz!, el video de César Gastélum en el que habla de Omar García Harfuch y retenes

Tras el fallecimiento del creador de contenido, ha salido a la luz recientemente cierto metraje en el que el propio influencer habla respecto a cierto funcionario público. Pero, ¿cómo fue que perdió la vida, y en qué consiste dicho material? Esto es lo que se sabe.

¿Cómo fue que murió?

El siniestro tomó lugar durante el transcurso de la noche del día martes 04 de agosto de 2026 en la zona urbana Tres Ríos, localizada en Culiacán, Sinaloa. César se encontraba realizando un directo desde la plataforma digital Kick, mientras realizaba un reto frente a sus espectadores.

Dicha actividad consistía en viajar en los alrededores de la ciudad sinaloense en compañía de sus amistades con el mero fin de entregar comida a domicilio y, para realizarlo, todos los involucrados vestían con prendas características de los repartidores de comida.

Sin embargo, al momento de encontrarse en las afueras de un establecimiento de la cadena de comida rápida ‘KFC’ ubicada en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a metros de distancia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), un par de personas que montaban una motocicleta de la marca Honda se acercaron al creador de contenido con intenciones ulteriores, para luego apuntar un arma de fuego corta en su cabeza y abrir fuego, matándolo al instante en plena transmisión.

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¿En qué consiste el video?

De acuerdo con el video grabado y subido desde principios del pasado mes de julio, se puede apreciar a César Gastélum, quien personificaba a uno de sus personajes, denominado como el 'padre bélico’, caracterización la cual presumía ser un sacerdote sinaloense, y empleaba para emitir mensajes de tono humorístico y satírico.

En dicho material audiovisual se puede observar al influencer actualmente finado bendecir con una ‘oración para todos los culichis’ ; una clara parodia a la bendición que ofrecen estas figuras religiosas, donde protege al espectador de ser detenido en los retenes de malecones y avenidas principales por parte de las autoridades estatales, la Guardia Nacional y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Tras el fallecimiento de Gastélum, sus seguidores notaron un cambio notorio en el tono y el lenguaje empleado en sus últimas publicaciones en redes sociales, y, de acuerdo con rumores, esta persona podría haber tenido conexiones con la facción ‘La Mayiza’; no obstante, las autoridades correspondientes no han ofrecido una postura oficial con referente a dicha información, dado a que la carpeta de investigación respecto a su muerte aún sigue abierta.