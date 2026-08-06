¿César Gastélum presentía su muerte? Esto confesó minutos antes de ser baleado en Culiacán | VIDEO

La noticia sobre el fallecimiento del influencer César Gastélum en Culiacán ha conmovido a los fans y seguidores, pues con él suman 12 figuras de este rubro asesinadas en Sinaloa.

El hecho ocurrió durante la noche del martes 4 de agosto, cuando él y otras dos personas comenzaron a transmitir en vivo como parte del contenido que tenían programado para ese día.

La dinámica era que los tres iban a "trabajar" como repartidores de una conocida plataforma de entregas, recibieron un pedido para el KFC ubicado en el bulevar Enrique Sánchez Alonso y se trasladaron al lugar.

Mientras esperaban y platicaba, dos sujetos en una motocicleta se acercaron a ellos y sin mediar palabra el que conducía sacó una pistola y le disparó a César.

Testigos llamaron a emergencias y seguridad, quienes se movilizaron hacia el lugar y confirmaron que el influencer ya no contaba con signos vitales.

Sin embargo, nuevos videos antes del hecho han revelado una confesión que realizó el joven mientras estaba con los demás.

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¿Presentía su muerte César? Esto sabemos

En redes sociales ha circulado un video de Gastélum previo a su asesinato, en él se observa hablando con los demás, mientras que la misma moto y sujetos rondaban por el lugar.

Alejandro Fierro, influncer y artista que está con él, hace mención de la unidad sospechosa mientras ve como pasa cerca de ellos y luego les dice que hay que irse.

César también mira como los sujetos pasan y entonces confiesa que le da un poco de pendiente la presencia.

"No, no, esos chavalos me dan miedo" , dice el hoy occiso con algo de nerviosismo y continuó con la transmisión.

Luego de esta situación, cuando los tres estaban aún esperado el pedido, la moto volvió y ocurrió el asesinato.

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La investigación del caso: ¿qué se sabe?

Después del retiro del cuerpo en el lugar, la Fiscalía de Sinaloa informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarcer los hechos.

Mientras que el Gabinete de Seguridad Federal anunció este miércoles por la mañana que ya estaban en coordinación con la dependencial estatal, sin embargo, mencionó que estaría averiguando unas publicaciones hechas por el influencer que podrían vincularlo con una facción criminal.