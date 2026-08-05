¿Quién era César Gastélum, influencer asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán?

Durante la noche del martes 4 de agosto, una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia se registró sobre el bulevar Enrique Sánchez, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán, pues un hombre había sido asesinado a balazos.

Tras el arribo, se confirmó que se trataba del influencer César Gastélum , que junto a otros dos creadores se encontraban realizando una transmisión en vivo como repartidores de comida.

Medios locales de Sinaloa informaron que mientras esperaban afuera de un restaurante, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a ellos, el que conducía sacó un arma de fuego de entre su ropa y disparó contra Gastélum.

De inmediato se dieron a la fuga, mientras que testigos del hecho llamaron a emergencias.

Paramédicos lo revisaron, sin embargo, ya no contaba con signos vitales; en tanto que sus acompañantes resultaron ilesos.

La situación ha conmocionado a la población y seguidores del influencer, pues su muerte se suma a la de otros que también han sido asesinados en diversos puntos de Sinaloa , en medio de la crisis de violencia e inseguridad que se vive.

Hasta el momento no se tiene mayor información sobre si pudieron detener a los autores del hecho, sin embargo, el Gabinete de Seguridad informó en sus redes sociales que se mantiene al tanto de la situación.

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¿Quién era César Gastélum?

De acuerdo a la información que hay en redes sociales y algunos medios, su nombre completo era César Daniel Nolasco Gastélum y tenía aproximadamente 24 o 25 años.

Era apodado "Compasexor" y surgió tras sus primeros videos en donde interpretaba a un consejero de barrio que daba recomendaciones sobre relaciones personales, problemas diarios y otros.

Sus principales redes sociales eran TikTok e Instagram, en donde acumula más de 700 mil seguidores (entre las dos) y su contenido se enfoca prirncipalmente al "humor regional", expresiones populares y escenarios que viven de manera cotidiana en Sinaloa.

Anteriormente había compartido un video sobre su vida personal, en donde asegura que su estilo al hablar no forma parte de un personaje o para agradar a la gente, sino es de forma "natural" al ser de Culiacán.