'No te lo merecías': Influencer que estaba con César Gastélum rompe el silencio sobre su asesinato

A más de 12 horas de que el influencer César Gastélum fue asesinado afuera de un restaurante en Sinaloa, uno de los dos acompañantes que estaban con él en ese momento rompió el silencio.

Los jóvenes se encontraban sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, transmitiendo en vivo una dinámica parra sus seguidores.

Esta trataba de ser repartidores de una plataforma de entrega de comida por una noche, mientras esperaban el pedido en el KFC de ese lugar y hablaba, dos sujetos a bordo de una motocicleta se pararon frente a ellos y dispararon contra Gastélum.

El creador de contenido cayó al suelo y murió de manera instantánea , situación que fue confirmada por cuerpos de emergencia y de seguridad.

La situación no solo impactó a quienes veían el en vivo, sino también a uno de los influencers y amigo que estaba junto a él, quien rompió el siencio de lo ocurrido horas después.

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¿Qué fue lo que dijo el amigo de César?

A través de su cuenta de Instagram, el artista e influencer Alejandro Fierro compartió unas fotografías y videos junto a César, sin embargo, resaltó que no se merecía lo que le pasó.

"Estoy destrozado compadre, por qué me dejaste. Te amo te amo, no me lo creo y no te lo merecías nunca esto, no entiendo la situación ni creo que la vaya a entender. Dios te tenga en su Santa Gloria", agregó.

Señaló que este momento de su vida estaba avanzando bien porque tenían un proyecto juntos, sin embargo, ahora se ha quedado "solo".

Fierro mencionó que es necesario que se esclarezca el caso y haya justicia por Gastélum, pues él no tenía malicía.