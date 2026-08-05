¿César Gastélum aparece en los volantes de 'Los Chapitos' que fueron lanzados en Culiacán?

La muerte de César Gastélum continúa dando de que hablar y poniendo en el ojo público lo que ha estado pasando desde hace dos años en Sinaloa con los asesinatos de influencers reconocidos.

Después de que se difundiera un video en redes sociales sobre el momento en que le quitaron la vida, se ha especulado las razones y teorías por las que ocurrió.

Algunas personas aseguran que estaba relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa, mientras que otros pusieron en duda si formaba parte de la lista de creadores de contenido e influencers que aparecieron en los volantes de "Los Chapitos" que se lanzaron en Culiacán.

Esta "propaganda" fue difundida en enero de 2025 cuando avionetas sobrevolaron en varias zonas de esa ciudad, en medio de la guerra entre esa facción y "La Mayiza" por el contro del estado.

Las fotografías de estos "narco volantes" comenzaron a difundirse en redes sociales y varios medios de comunicación, poniendo en la mira a varios de los influencerse y figuras públicas.

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¿César Gastélum aparecía en los volantes de 'Los Chapitos'?

En los papeles impresos para dar a conocer esta información, se observan fotografíias y nombres, todas en blanco y negro, de 25 influencers y artistas.

A ellos se les acusa de ser "presta nombres, abusones, alucines, violentos, financieros, colaboradores cercanos y lavadores de dinero" de la facción de "Los Chapitos", comandada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En algunas fotografías aparece el texto "eliminado", haciendo referencia que esa persona ya había sido asesinada en algún punto de la ciudad.

Al revisar el listado, César Gastélum no está incluido, sin embargo, se le relacionó como "familiar" de Ana Gastélum , así como con los hermanos "Toys", aunque después fue desmentido por algunos medios.

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Entre los que aparecen en estos volantes están: