Gabinete de Seguridad investiga posible relación del influencer César Gastélum con grupo delictivo

El Gabinete de Seguridad, a través de sus redes sociales, señaló que colabora en las investigaciones para esclarecer el asesinato del creador de contenido César Gastelum en Culiacán, Sinaloa, cuando sujetos armados realizaron una agresión directa mientras realizaba una transmisión en vivo.

Investigación relación de César Gastélum con grupo delictivo

Las autoridades federales aseguraron que hay coordinación con la Fiscalía de Sinaloa, y entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que se hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, presuntamente en el contexto de la guerra entre "Los Chapitos" y "Los Mayos".

Sin mencionarlas por su nombre, el Gabinete de Seguridad hace referencia a comentarios en redes sociales que relacionarían al influencer en medio del conflicto interno del Cártel de Sinaloa.