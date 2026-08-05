Nacional

SSPC

Gabinete de Seguridad investiga posible relación del influencer César Gastélum con grupo delictivo

Indicó que ya realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios.

Fotos: Efe y Redes Sociales

Fotos: Efe y Redes Sociales

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El Gabinete de Seguridad, a través de sus redes sociales, señaló que colabora en las investigaciones para esclarecer el asesinato del creador de contenido César Gastelum en Culiacán, Sinaloa, cuando sujetos armados realizaron una agresión directa mientras realizaba una transmisión en vivo.

Investigación relación de César Gastélum con grupo delictivo

Las autoridades federales aseguraron que hay coordinación con la Fiscalía de Sinaloa, y entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que se hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, presuntamente en el contexto de la guerra entre "Los Chapitos" y "Los Mayos".

Sin mencionarlas por su nombre, el Gabinete de Seguridad hace referencia a comentarios en redes sociales que relacionarían al influencer en medio del conflicto interno del Cártel de Sinaloa.



"Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables", indicó en sus redes sociales.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SSPC Omar García Harfuch César Gastélum Gabinete, César, redes, grupo

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas