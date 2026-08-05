¿Quién es 'La Beba', la 'novia' de César Gastelum, influencer asesinado en Culiacán?

La muerte del creador de contenido César Gastélum ha generado una fuerte conmoción en redes sociales, no solo por la forma en que ocurrió el ataque en Culiacán, sino también por las reacciones que surgieron entre quienes convivían con él.

Entre los nombres que rápidamente se volvieron tendencia apareció el de “La Beba”, una influencer sinaloense con la que el joven compartió varias publicaciones en los días previos a su fallecimiento .

Una creadora de contenido que ganó notoriedad

“La Beba” es una influencer originaria de Culiacán que genera contenido principalmente para TikTok e Instagram, donde comparte videos de entretenimiento, tendencias y momentos de su vida cotidiana. En las últimas semanas comenzó a aparecer de forma recurrente junto a César Gastélum en videos que rápidamente acumularon miles de reproducciones.

La cercanía entre ambos provocó que muchos seguidores asumieran que mantenían una relación sentimental . Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que fueran pareja. Las versiones que circulan en redes sociales parten principalmente de las colaboraciones que realizaron juntos y de las muestras de cercanía que ambos reflejaban en sus publicaciones.

La reacción que se volvió viral

El nombre de “La Beba” terminó de colocarse entre las principales tendencias luego de que se difundiera un fragmento de una transmisión en vivo que realizaba cuando comenzó a recibir comentarios sobre el asesinato de César Gastélum.

Inicialmente, la influencer mostró desconcierto al leer los mensajes de los usuarios. Después tomó un teléfono celular para verificar la información y, visiblemente sorprendida, expresó que ambos tenían planes de verse al día siguiente, señalando que “tenían una date” y que él le llevaría una serenata. Minutos después decidió finalizar la transmisión, sin emitir más declaraciones sobre lo ocurrido.

Las últimas publicaciones juntos

Las publicaciones más recientes de César Gastélum antes de su muerte fueron precisamente junto a “La Beba”. Los videos, compartidos durante el inicio de agosto, mostraban a ambos conviviendo y realizando contenido para redes sociales, lo que incrementó el interés del público tras conocerse el homicidio del influencer.