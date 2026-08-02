Surgen versiones encontradas sobre muerte del motociclista perseguido por la Guardia Nacional

El motociclista que resultó gravemente lesionado la tarde del sábado tras impactarse contra un vehículo estacionado en la colonia Azteca falleció horas más tarde en el Hospital General 450, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y las versiones sobre una presunta persecución por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Como El Siglo de Durango informó oportunamente, el percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas sobre la calle Tenochtitlán, casi esquina con Teresa Arratia . En un primer momento, testigos señalaron que el conductor perdió el control de la motocicleta al intentar esquivar a un adolescente que presuntamente se atravesó sobre la vialidad, lo que provocó que se estrellara contra un automóvil de la marca Chevrolet color rojo que se encontraba estacionado.

En el lugar también surgieron versiones que indicaban que momentos antes del choque el motociclista presuntamente era seguido por unidades de la Guardia Nacional , luego de no atender una indicación para detenerse cuando circulaba por la calle Atenguillo. Hasta ese momento, ninguna autoridad había confirmado oficialmente esa versión

Sin embargo, horas después del accidente, fuentes consultadas por El Siglo de Durango confirmaron que la víctima fue identificada como Francisco Ismael González Sánchez, de 32 años de edad y vecino de la colonia Azteca , quien ingresó al Hospital General 450 alrededor de las 16:45 horas con lesiones de gravedad derivadas del choque.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre dejó de presentar signos vitales aproximadamente a las 19:30 horas. Tras recibir el aviso del Hospital General 450, personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, acompañado por el Agente del Ministerio Público y elementos del Servicio Médico Forense, acudió al nosocomio para tomar conocimiento del deceso.

Surgen versiones encontradas

En el seguimiento de la investigación también surgió una versión distinta a la recabada inicialmente en el lugar del accidente. Según la declaración proporcionada por la madre del ahora fallecido, el motociclista conducía una maquina de la marca Italika, línea FT150, color negro con rojo y sin placas de circulación , cuando era perseguido por elementos de la Guardia Nacional desde la calle Atenguillo y, al incorporarse a Tenochtitlán, presuntamente fue impactado, lo que ocasionó que se proyectara contra la parte trasera de un vehículo estacionado.