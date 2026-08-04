¿Quién era Julio César? Lo que se sabe del joven secuestrado y asesinado en Sinaloa

Una nueva tragedia pone a Sinaloa sobre el ojo público, luego de que se diera a conocer la localización de un joven sin vida debajo del puente Benito Juárez, sobre el Paseo Niños Héroes, y que contaba con una ficha de desaparición.

Tras la necropsía correspondiente, se dio a conocer que fue identificado como Julio César Arredondo Bojórquez, quien fue visto por última vez la noche del 20 de julio cuando salió de trabajar.

De acuerdo a la información, desde entonces no sabía que había ocurrido con él, por lo que denunciaron la desaparición y cuatro días después lo encontraron en esas condiciones.

Su prima, Judith Sicairos -influencer y creadora de contenido- informó sobre el hallazgo, lamentando su fallecimiento:

"Julio César ya regresó a casa. Lamentablemente no fue como esperábamos, pero queremos agradecerles por todo el apoyo y ell cariño que nos brindaron a nuestra familia", publicó en redes sociales.

Según medios locales, el joven habría sido interceptado por unos sujetos mientras esperaba su taxi de apliación para regresar a su casa , sin embargo no hay información oficial de esta situación.

La noticia no solo ha impactado e indigando a su familia y amigos, sino al resto de la sociedad en Culiacán, quienes piden a las autoridades que su muerte no quede impune y logren atrapar a los responsables.

¿Quién era Julio César?

Julio no solo era parte de una cafetería con bastante presencia en la ciudad, sino también un estudiante de Arquitectura con muchos sueños, de acuerdo a algunas entrevistas de su familia.

Tenía 21 años y era parte de Star Matcha , una cafetería con concepto japonés y que pertenece a su prima, Judith Sicairos, una creadora de contenido en Sinaloa.

Su mayor meta era convertirse en arquitecto, fue descrito como un joven muy trabajador y alegre, no tenía conflictos conocidos y la mayor parte del tiempo era para la universidad y su trabajo.

Además de atender el negocio, Arredondo Borjóquez era parte de la imagen, pues aparecía en videos de TikTok promocionándolo, preparando bebidas y mostrando un poco de lo que realizaba en ese lugar.