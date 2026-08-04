Revelan VIDEO de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, junto con un presunto líder criminal

Recientemente se ha viralizado en plataformas digitales un video en el que se expone al exalcalde municipal junto a un presunto criminal. No obstante, esto abre paso a dos incógnitas principales: ¿Que se puede apreciar en el video, y, ya existe alguna postura oficial por parte de las autoridades? Esto es lo que conocemos al respecto.

¿En qué consiste el video?

Ha empezado a circular por medio de las redes sociales una pieza de metraje audiovisual, en la que se puede observar la presencia de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde del municipio de Uruapan, en convivencia con múltiples personas armadas, entre ellos encontrándose ‘Poncho La Quiringua’, líder del Cártel de Los Reyes , catalogado como facción de la organización ‘Carteles Unidos’.

Dicho video salió a la luz nuevamente luego de la detención y captura oficial de ‘Poncho La Quiringua', quien las autoridades identificaron como Alfonso ‘N’ en el transcurso de un operativo de las fuerzas federales llevado a cabo el pasado sábado 01 de agosto del año en curso en la localidad de Imbarácuaro, ubicado en la entidad de Michoacán.

El caso ha generado controversia significativa en relación con los internautas que observaron el material, esto debido a que el exfuncionario de Uruapan fue asesinado el día 01 de noviembre del año 2025 mientras aún se encontraba desempeñándose como gobernador municipal , siendo Roman Angel ‘N’, también conocido como ‘R1’ el principal responsable del homicidio.

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¿Se han pronunciado al respecto?

Ante la exposición de dicho material, el actual gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó durante la rueda de prensa semanal frente a medios de comunicación, que la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales tendrán que indagar la autenticidad del video , verificar la fecha y lugar en el que fue grabado, los medios en los que fue difundido y el contexto del mismo.

A su vez, admitió haber visto el video en internet, sin embargo, exhortó a la población a actuar con cautela y evitar emitir cualquier tipo de declaración relacionada con el contenido hasta que se precise de forma oficial la veracidad de este, para evitar generar un discurso erróneo que gire en torno al asesinato del exfuncionario.

Cabe aclarar que, luego de la aprehensión del líder criminal, empezaron a detectarse bloqueos y la quema de vehículos en distintos puntos a través de los municipios de Peribán y Los Reyes, agregando que ‘Poncho’ es responsable directo de varios crímenes, entre los que se incluyen la privación ilegal de la libertad, extorsión y motín, además que su operación en la zona mantenía devastada a la población local.