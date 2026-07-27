La influencer Nicholette rompe el silencio: Da detalles sobre su 'levantón' en Sinaloa y por qué la liberaron

Recientemente, la figura de redes sociales, Nicole Pardo, se ha expresado respecto al vídeo difundido durante su captura en Culiacán, desmintiendo las teorías que se habían esparcido por las redes mientras relataba su historia y cómo sobrevivió a esos 5 días de secuestro.

Recapitulación de los eventos

Durante la tarde del día 20 de julio de 2026, Nicole se encontraba organizando los preparativos para su fiesta de cumpleaños número 21, la cual se llevaría a cabo al día siguiente.

Después de haber concretado sus compras en un local tipo club de precios, se dirigió a su cafetería ubicada en Culiacán, para estacionarse en un callejón en la parte posterior del negocio.

La muchacha del salado relata que desde hace más de un mes sentía que algo malo estaba por ocurrir, debido a que en múltiples ocasiones detectó la presencia personas extrañas tomando fotografías en su local.

Al momento de bajar de su vehículo en el callejón, estas mismas personas la acorralaron y le solicitaron sus pertenencias, pero las cosas se tornaron graves al escuchar una orden que le exigía subirse a la camioneta en la que los secuestradores se transportaban .

Para evitar que tomaran su Cybertruck (un vehículo poco común en México), la joven Pardo lanzó su dispositivo móvil, que fungía como llave de acceso, para evitar que se la llevaran.

Un amigo suyo, al presenciar el levantón, decidió usar el vehículo de Nicole para perseguir a los secuestradores; sin embargo, al no contar con el teléfono de su amiga, la Cybertruck mostraba oposición y frenaba constantemente, hasta que se terminó por estrellar al intentar bajar de un puente, dejando a la camioneta inutilizable.

A pesar de que la zona en la que se realizó el levantón fuera un área poco concurrida, las cámaras de seguridad grabaron el acontecimiento, el cual se hizo viral en la brevedad de su publicación .

El polémico vídeo

De acuerdo a la influencer, la trasladaron a una casa de seguridad de 2 pisos, situada a varios metros cerca de su local, por un grupo de jóvenes de edades que oscilaban entre los 17 y los 24 años de edad, a quienes denominaba como “plebes”, los cuales parecían actuar bajo las órdenes de un líder criminal.

Mencionó que, a pesar de que la edificación se viera normal, ella se encontraba bajo condiciones de miedo extremo, por lo que trató de mantener la calma y de evitar cualquier tipo de disputa al convivir con sus captores, para asegurar su integridad física; inclusive, destacó que llegó a fumar cannabis proporcionada por los jóvenes, como medida para lidiar con el estrés que la situación le ocasionaba.

Sus captores repetían constantemente que sería liberada si es que obtenían el permiso de su jefe inmediato, por lo que nunca perdió la esperanza, hasta que fue obligada a grabar un vídeo con testimonio falso acerca de su ocupación laboral, como condición de su liberación .

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¿Qué dijo?

En dicho material, Nicole expresó que ella servía como contadora de un grupo delictivo, vídeo el cual desmentiría diciendo que es falso, ya que le habían proporcionado un guion que debió memorizar , aclarando que no conocía a ningún grupo criminal ni a ninguna figura mencionada en la grabación.

Una vez grabado el audio, también declaró que ayudó a editarlo, agregando fotos y grabaciones de personas con armas de fuego, con la esperanza de que fuera aprobado.

Llegó el día 21 de julio, 5 días después de su secuestro, cuando finalmente dieron el visto bueno del vídeo para posteriormente abandonar a la joven figura de internet en Las Quintas, Culiacán, con solo 500 pesos a su disposición para trasladarse.

Nicole Pardo se trasladó directamente a su rancho en El Salado, lugar donde encontró a su familia preocupada por ella, quienes también se encontraban colaborando activamente con las autoridades.

A pesar de que ya se ha detenido a varios de los perpetradores del crimen, decidió no emitir ninguna demanda en contra de ellos, principalmente por su desconfianza hacia las instituciones de seguridad mexicanas.