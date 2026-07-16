'Por favor párate, traigo a mis bebés': Turistas ruegan a chofer que detenga su huida de la policía | VIDEO

En las redes sociales ha circulado un vídeo donde se mostraba cómo pasajeros rogaban por su vida en una persecución, mientras el conductor de un vehículo de servicio de transporte aceleraba para perder a los elementos policíacos, poniendo en riesgo la vida de la tripulación.

¿Qué ocurrió?

El día 15 de julio de 2026, por alrededor del mediodía, se llevó a cabo una persecución en el estado de Querétaro, en la autopista federal 57, la cual tuvo como protagonistas a un chofer de una camioneta tipo van y los oficiales de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Antes del suceso, oficiales de la AMEQ detuvieron al conductor en la avenida Paseo 5 de febrero, pero rechazó la solicitud y aceleró para escapar de las autoridades y evitar cualquier infracción, comenzando así su huida.

Minutos más tarde, uno de los turistas comenzó a grabar los hechos; en dicho material es posible ver cómo el miedo y el pánico se apoderaban del ambiente, mientras los pasajeros rogaban al conductor por detenerse .

«¡Ya, por favor! ¡Traigo a mis bebés! ¿Quieres cargar con muertos, verdad, carnal? ¡Ya! ¡Por favor, ya! ¡Ya, párate, güey!». Eran los gritos que se lograban percibir en el vídeo.

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El fin de la persecución

Tras ignorar las súplicas de los pasajeros por parar su huida de los oficiales de la AMEQ, un pasajero se levantó de su asiento para reclamarle al conductor.

Al no ver ningún tipo de colaboración de su parte, decide agredirlo con puñetazos dirigidos a su cabeza , lo que lo obligó a frenar a las alturas del municipio de Pedro Escobedo, a una distancia de más de 30 kilómetros de la avenida donde fue detenido por primera vez.

Una vez que el vehículo dejó de moverse, los oficiales de la Agencia de Movilidad abrieron la puerta del asiento del conductor para comenzar con su arresto.

El hombre luchó contra las autoridades para evitar su detención, aferrándose al volante de la camioneta; no obstante, su cuerpo cedió ante el esfuerzo colectivo de varios elementos y fue arrastrado fuera de su vehículo, para finalmente ser sometido y esposado en el asfalto.