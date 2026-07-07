'Alguien mintió': esta es la cronología del caso 'El Mayo' Zamabada según el Gobierno Mexicano

A horas de que Ismael "El Mayo" Zambada García aceptara una cadena perpetua ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, la secretaria de Gobernación en México, Rosa Icela Rodríguez, presentó una cronología de los hechos donde aseguró que "alguien mintió" en este caso.

Durante la conferencia de prensa mañanera, la titular aseguró que de confirmarse la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el traslado del confundador del Cártel de Sinaloa, representaría una violación a la Constitución mexicana, así como de los tratados internacionales.

Rodríguez señaló que existen contradicciones en las versiones que se han dado por Estados Unidos sobre la detención de este narcotraficante.

"Las versiones son contradictorias, alguien mintió. Lo más relevante y, en su caso, quién hace o ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada, debe quedar claro que el Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie", agregó tajante.

Lee: Marcas de forcejeo y ventanas dañadas: así se ve el avión donde 'El Mayo' llegó a EU hace dos años

Así fue el caso de 'El Mayo' Zambada

Tras las declaraciones, Rosa Icela presentó una cronología de los hechos ocurridos luego de que Zambada García fue llevado a Estados Unidos.

5 de enero de 2023

Ovidio Guzmán López, líder del Cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, tras un operativo federal.

15 de septiembre de 2023

Guzmán López es extraditado a Estados Unidos por el Gobierno de México.

25 de julio de 2024

La embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio, sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición.

Ese mismo día arriba una aeronave con Joaquín Guzmán López e Ismael "El Mayo" Zambada a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de ese país.

Sin embargo, al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador que debe ser encendido cinco minutos antes de aterrizar en el aeropuerto.

Arresto de "El Mayo" Zambada. / Foto: FBI

Te puede interesar: Un año de la captura de 'El Mayo' Zambada: secuestro, traición y efectos colaterales en Sinaloa

31 de julio de 2024

El Gobierno de México solicitó información a la embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención.

9 de agosto de 2024

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa publicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo.

9 de mayo de 2025

Al menos 17 familiares directos de Ovidio Guzmán son recibidos por el gobierno de Estados Unidos.

2 de julio de 2026

Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra y en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia.

Aeronave donde viajó "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López. / Foto: FBI

Quizá te interese: Así llegó ‘El Mayo’ Zambada a EU; revelan FOTOS nunca vistas del capo tras su captura

Solicitarán al FBI aclarar la situación

En esa misma conferencia, se dijo que ya se ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que solicite al FBI mayor información sobre esta participación que se reveló.

Asimismo, se ha tenido comunicación con la embajada de Estados Unidos en México y han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que el avión fue prestado al museo.