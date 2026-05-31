Golpean a hombre por negarse a dar un cigarro en la colonia 16 de Septiembre

Un hombre con discapacidad visual resultó lesionado tras ser agredido por varios sujetos durante la madrugada de este domingo en la colonia 16 de Septiembre, en la ciudad de Durango.

El ataque ocurrió alrededor de las 02:45 horas sobre la calle Carlos López, donde vecinos solicitaron apoyo al reportar que una persona presentaba golpes en la cabeza y vómito con sangre.

En el lugar fue atendido Alejandro López Leal, de 30 años de edad, quien presentaba lesiones visibles en la cabeza y en el ojo izquierdo. Según relató, momentos antes había salido a comprar un cigarro cuando varios sujetos le pidieron uno y, al negarse, comenzaron a golpearlo.

El afectado señaló que los agresores eran varios jóvenes a quienes identificó únicamente como “cholos”, los mismos que huyeron tras la agresión con rumbo desconocido.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente determinaron su traslado a la benemérita institución para la sutura de las heridas.

Elementos preventivos realizaron el reporte correspondiente y orientaron al lesionado para presentar la denuncia formal ante la autoridad competente.