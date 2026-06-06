Lo detienen por acosar a mujeres en plaza del Centro; hasta su perro fue llevado a separos

Un hombre de aproximadamente 55 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de que ciudadanos lo señalaran por presuntamente acosar e intimidar a mujeres en una plaza del Centro de la ciudad.

La detención ocurrió durante la tarde del jueves en el jardín Morelos, mejor conocido como el Jardín de San Antonio, luego de que varias personas reportaran al número de emergencias la conducta del individuo en la vía pública.

De acuerdo con la información recabada, los denunciantes señalaron que el hombre se comportaba de manera agresiva y realizaba actos de molestia principalmente contra mujeres que transitaban o permanecían en el lugar.

Al llegar a la zona, los agentes preventivos realizaron un recorrido por el jardín, ya que en un primer momento no lograron ubicarlo. Sin embargo, tras varios minutos de búsqueda, lo identificaron gracias a las características proporcionadas por los afectados.

Cuando los policías se acercaron para entrevistarlo, el hombre habría adoptado una actitud agresiva también contra los oficiales. En ese momento, algunos ciudadanos se aproximaron para realizar el señalamiento directo en su contra, por lo que los agentes procedieron a su aseguramiento.

El detenido no proporcionó sus datos personales al momento del arresto, por lo que fue trasladado a los separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para los trámites correspondientes.

Un detalle que llamó la atención fue que el hombre llevaba consigo una mascota, la cual también fue trasladada junto con él a las instalaciones de la corporación, mientras se definía su situación.

La autoridad municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier conducta de acoso, intimidación o agresión en espacios públicos, especialmente cuando se ponga en riesgo la seguridad de mujeres, niñas, niños o adultos mayores.