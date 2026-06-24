Fue a celebrar su cumpleaños en Mazatlán y nunca regresó: así fue como desapareció José Isaías

Después de una celebración de cumpleaños en las playas de Mazatlán, un grupo de jóvenes desaparece de los radares tras comunicarse con sus familias, por lo que los cuerpos policiacos salieron en su búsqueda. Luego de 14 meses, se encontró el paradero y el estado de uno de ellos.

Desaparición repentina

José Isaías García Rosey, queretano proveniente de San Juan del Río, viajó hacia las costas de Mazatlán junto a dos personas más, sus amigos Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, de 28 años, y Santiago Sánchez Rodríguez, de 18 años de edad, con el propósito de celebrar el cumpleaños número 23 de José.

El cumpleaños transcurrió con normalidad, hasta enviaron fotografías de las playas a familiares y amigos; sin embargo, todo daría un giro inesperado cuando se dispusieron a volver a Queretaro.

El día 7 de abril de 2025, García Rosey y sus acompañantes se encontraban viajando en una camioneta Toyota Avanza mientras se comunicaban con sus familias, avisando su regreso a casa, hasta que d e un momento a otro perdieron toda comunicación tras tomar la desviación hacia La Concordia, poblado que se encontraba en el mismo estado de Sinaloa .

«El día lunes que se disponían a regresar, se perdió toda comunicación en el poblado de Concordia. Mi hermana, quien es madre de Isaías, tuvo su última comunicación el mismo lunes a las 8 cuando él hacía manifestación de que ya venía de regreso». Declaró su tío en una entrevista.

Este acontecimiento alertó a la familia, por lo que acudieron rápidamente a la Fiscalía General de Querétaro para comenzar con la búsqueda de los 3 jóvenes, junto a autoridades sinaloenses.

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Encuentran a García Rosey

Después de más de un año de investigación, el pasado martes 23 de junio de 2026 se confirmaron los restos de José Isaías mediante una prueba de ADN .

Dichos restos fueron ubicados en una fosa clandestina localizada en El Verde, comunidad que forma parte de Concordia, encontrada el mes de mayo de 2026 durante un operativo de búsqueda.

Las autoridades pudieron localizar el cuerpo de Isaías gracias a la última señal brindada por uno de los teléfonos móviles del grupo de jóvenes; no obstante, a pesar de que se encontró a García Rosey, aún se desconoce el paradero actual de Carlos Enrique y Santiago , por lo que su búsqueda persiste.

Los restos finalmente fueron enviados de vuelta a casa en San Juan del Río, donde su familia lo despidió con una misa en su honor.