¿Vienen más militares a Durango? Esto sabemos de la llegada de un centenar de elementos federales a Sinaloa

La presencia de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en Durango ha generado bastantes comentarios en los ciudadanos, algunos muestra preocupación, mientras que otros aseguran sentirse más seguros.

Han pasado varios días de que más de 300 elementos arribaron a la capital para aumentar la vigilancia, en donde tras varios operativos coordinados han logrado localizar y asegurar inmuebles con armamento, equipo táctico, explosivos y drogas.

La última intervención ocurrió este viernes 19 de junio cerca de carretera a Mezquital, en donde se informó de manera preliminar que una hacienda de más de 30 hectáreas había sido asegurada, sin que hasta el momento se tengan mayores detalles de esto.

A la par de este operativo, el vecino estado de Sinaloa recibía a más de un centenar de elementos de la Guardia Nacional, manteniendo en alerta a la capital duranguense y municipios aledaños.

¿Por qué llegaron más elementos a Sinaloa?

De acuerdo a la información que circuló en medios locales de aquel estado, este viernes por la tarde se registró el arribo de más elementos de Guardia Nacional al Aeropuerto Internacional de Los Mochis, al menos unos 100.

El grupo venía a bordo de un avión Boeing 727 de la corporación, que tras su aterrizaje realizaron maniobras de organización y coordinación.

Posteriormente un dron fue observado en el ejido Rosendo G. Castro y áreas cercanas al puerto de Topolobampo realizando recorridos.

No obstante, hasta el momento no se ha dado mayor información sobre el objetivo de este arribo y los recorridos de vigilancia.

¿Llegarán más militares en Durango?

Esto ha despertado una gran duda en la comunidad duranguense sobre si llegarán más elementos de ambas corporaciones al estado, sin embargo, no hay ningún comunicado oficial o preliminar que confirme o descarte esto.

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad informó esta semana que se mantienen realizando acciones para fortalecer la seguridad en los estados del norte.