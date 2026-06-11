¿Qué sabemos de la desaparición de 6 influencers rumbo a Mazatlán?

La situación generó la movilización inmediata de las autoridades debido a la rápida difusión de la noticia en redes sociales y por la presión ejercida por los seguidores de los creadores de contenido, quienes visibilizaron la gravedad del caso. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo desaparecieron?

Acorde a los primeros reportes emitidos del caso, los seis jóvenes influencers conocidos como 'Bola Costera' partieron el día miércoles 10 de junio de 2026 a las 04:00 horas de su localidad natal ubicada en Tuxpan, en la entidad de Nayarit con rumbo a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Este viaje fue emprendido con fines colaborativos, ya que se estimaba que el grupo se estaría reuniendo con otros creadores de contenido originarios del estado sinaloense, conocidos como 'La Gallada de Maza', con quienes grabarían material nuevo de carácter cómico que subirían en sus plataformas digitales.

No obstante, familiares y conocidos de los nayaritas reportaron la situación ante las autoridades correspondientes luego de que pararan de responder a mensajes y llamadas, perdiéndose por completo la comunicación con ellos.

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¿Fueron encontrados?

Luego de de ser notificados, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emprendieron labores para la búsqueda de los desaparecidos.

Durante el despliegue del operativo, oficiales localizaron en la altura del kilómetro 261+800 de la carretera federal México 15 un vehículo tipo vagoneta de la marca Chrysler color blanco de la línea Voyager, características con las que contaba el transporte por el cual los creadores de contenido se estaban movilizando directo a la ciudad costera.