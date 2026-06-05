¡De no creerse! Auto de Google Maps capta a presuntos integrantes de grupo armado en Sinaloa

Una de las herramientas más avanzadas de Google es Maps, que durante bastante tiempo ha ayudado a muchos usuarios a encontrar direcciones de manera más rápida y sencilla con su vista interactiva para recorrer las calles del lugar a donde desean llegar.

Incluso, en estos recorridos muchas personas han encontrado momentos chuscos, como la caída de personas, o incluso nostálgicos, donde se visualizan a personas haciendo actividades en sus patios, pero que ya fallecieron.

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Sin embargo, en los últimos dos días un hallazgo insólito ha causado furor en redes sociales, pues un usuario en X compartió que mientras navegaba por Google Maps encontró un camino en Sinaloa donde se observaban integrantes de un grupo armado.

El post señala "lo que uno se encuentra en Sinaloa en Google Maps" y lo acompaña de tres fotografías en donde están hombres portando armas , mientras que en una siguiente publicación deja las coordenadas para buscarlo.

¿Qué se saben de las fotografías?

De acuerdo a la información, las fotografías fueron tomadas en Tecorito y presuntamente estas personas tenían un retén sobre la carretera que conecta con la sindicatura de Tepuche con el poblado de Los Algodones, al norte de Culiacán, Sinaloa.

No obstante, estas no corresponden a una fecha actual, sino a junio de 2025, casi un año después de que se desató la "guerra interna" del Cártel de Sinaloa tras la detención de "El Mayo" Zambada, de acuerdo a medios locales de aquel estado.

Según, el auto de esta empresa circulaba por la zona realizando su trabajo, pero ante la tensión de este conflicto, fue detenido para una "revisión" y minutos después le permitieron avanzar.

Mientras esto ocurría, la cámara logró captar el momento y se observan tres jóvenes armados sobre la carretera, dos de ellos con chalecos tácticos. Al avanzar y fotografiar hacia atrás, se ve que no eran los únicos, pues cuando ingresan a un predio cercano, fue posible captar a otras tres personas.

Aunque las fotos son bastante claras, no se logra identificar algún distintivo en específico, así como tampoco los rostros, pero la fisionomía apuntaría a que tendrían entre 15 y 18 años de edad.

¿Qué dice Google Maps sobre el hecho?

Las imágenes han comenzado a viralizarse en redes sociales y medios de comunicación, sin embargo, no hay un comunicado especial de Google que hable sobre la situación.

Algunos usuarios han optado por buscar las coordenadas y al momento de querer arrastrar el monito amarillo para recorrer las calles, no te ofrece la vista 360 grados. Incluso hay quienes han compartido capturas de pantalla y dicen que borraron las imágenes o se veía muy de lejos.

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